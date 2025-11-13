В Ozon прокомментировали ДТП под Волгоградом

В ДТП с брендированной «Газелью» в Волгоградской области погибли водитель и пассажир «Нивы». Смертельная авария произошла накануне вечером в Руднянском районе.

В результате лобового столкновения автомобиля «Нива» с брендированным грузовиком Ozon в Руднянском районе Волгоградской области погибли два человека. Трагическое происшествие случилось 12 ноября около 17.06 на 2-м километре трассы Громки – Старая Кондаль – Орехово.

По предварительной информации, водитель ВАЗа выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем маркетплейса.

«Мы сотрудничаем с правоохранительными органами в разборе ситуации. Сейчас водитель компании в норме, дополнительная медицинская помощь не требуется. Товары в грузовике не пострадали, их уже переложили в другую машину и доставят покупателям вовремя», – сообщили в пресс-службе Ozon.

Согласно данным ГУ МВД по Волгоградской области, водитель и пассажир «Нивы» скончались на месте до приезда скорой помощи. Обстоятельства аварии устанавливаются.