Грузовик въехал в торговые ряды на рынке в Южной Корее

Грузовик въехал в торговые ряды на рынке в городе Пучхон в Южной Корее. Об этом сообщает KBS.

В результате происшествия двух человек не стало, еще 18 получили ранения. Из них трое были найдены без сознания, шестеро нуждались в неотложной медицинской помощи.

Власти сообщили, что грузовик въехал в торговые ряды в 10:55 утра по местному времени. 60-летний виновник аварии задержан. Полиция установила, что водитель не был в состоянии алкогольного опьянения. Сам он утверждает, что причиной аварии стало «внезапное непреднамеренное ускорение».

Представитель пожарной охраны Пучхона Пак Кым Чхон сообщила, что водитель грузовика сначала дал задний ход, а затем проехал 150 метров вперед, врезавшись в ряды и находившихся там людей.

Ранее на северо-западе Франции машина въехала в толпу людей. Семь человек пострадали, один из них не выжил. В автомобиле находились двое, они также пострадали.