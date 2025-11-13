В Омской области произошло тройное ДТП с серьезными последствиям

Накануне в Кормиловском районе Омской области произошло тройное ДТП с серьезными последствиями.

© Новый Омск

По данным омского МЧС, на трассе Омск-Калачинск столкнулись три легковых автомобиля. Один водитель оказался зажат.

Спасателям пришлось доставить его из искореженного авто с помощью специальных инструментов. Потом мужчину передали врачам. Также госпитализированы с травмами различной степени тяжести еще два водителя, пострадавших в этой аварии.

На месте ДТП работали 4 специалиста МЧС России, задействовав единицу техники, рассказали в пресс-службе ведомства.