Два человека погибли в аварии с семью автомобилями в Костромской области

В Костромской области произошла очередная смертельная авария, узнал KOSTROMA.TODAY.

По информации пресс-службы регионального УМВД, сообщение о ДТП поступило сегодня, 13 ноября, в 6 часов 20 минут.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, в Судиславском районе на федеральной трассе «Кострома — Шарья — Киров — Пермь» лоб в лоб столкнулись «Газель» и фура, после чего произошло столкновение еще пяти автомобилей.

В результате аварии водитель и пассажир «Газели» погибли на месте, водителя КАМАЗа увезли с травмами в больницу.

Проводится проверка.