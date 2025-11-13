Под Курском в аварии тяжело пострадала 12-летняя девочка

Под Курском на 521-м километре трассы М2 «Крым» столкнулись «Шевроле Тахо» и «Лада Веста». Авария произошла около 11:35, сообщили в Госавтоинспекции по Курской области.

© КурскТВ

После удара загорелась «Лада Веста». Пассажир автомобиля, 12-летняя девочка 2013 года рождения, получила тяжёлые травмы и была срочно доставлена в больницу. Обстоятельства ДТП и причины столкновения устанавливают сотрудники правоохранительных органов.