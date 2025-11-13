Подросток после ДТП с мотоциклом бегал весь в огне по дороге

В Калифорнии произошло по-настоящему страшное ДТП: подросток на мотоцикле врезался в автомобиль и загорелся.

На кадрах с видео, пишет RT, видно, как подросток пролетает на красный сигнал светофора, но врезается в поворачивающую машину.

Возникает настоящий огненный шар, и подросток, весь в огне, начинает бегать по дороге из-за шокового состояния. Ему на помощь приходят очевидцы. Уточняется, что пострадавший выжил, у него ожоги и перелом лодыжки.