Погоня в Москве закончилась ДТП с полицейской машиной

На северо-востоке Москвы в районе метро «Медведково» водитель автомобиля, пытаясь уйти от погони, врезался в полицейскую машину. Об этом сообщает Baza.

Уточняется, что ДТП произошло на улице Широкой. Согласно информации Telegram-канала, виновник аварии пытался скрыться от полиции, но в итоге столкнулся с полицейской машиной. После удара легковой автомобиль вылетел на тротуар у торгового центра.

Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал.