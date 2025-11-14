Водитель «КАМАЗа» погиб в аварии в Сюмсинском районе
Смертельная авария с участием грузовика и легковушки произошла в Сюмсинском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.
ДТП случилось 13 ноября около 16:30 на дороге «Игра-Селты-Сюмси-граница Кировской области». По предварительным данным, 32-летняя женщина за рулем «Тойоты Лэнд Крузер» при обгоне не справилась с управлением и врезалась в обгоняемый «КАМАЗ». От удара грузовик съехал в кювет и опрокинулся.
62-летний водитель «КАМАЗа» скончался на месте, а его 43-летний пассажир получил травмы, его госпитализировали. Мужчин деблокировали сотрудники МЧС России. Водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» не пострадала.
По данному факту начали расследование.