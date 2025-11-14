Шесть грузовиков столкнулись на обледеневшей трассе М-5

В Челябинской области временно закрыто движение по трассе М-5 "Урал" на отрезке с 1764-го по 1778-й километр. Причиной для введения ограничений стало массовое ДТП с участием шести грузовых машин, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 1774-м километре федеральной трассы между городами Златоустом и Миассом. К счастью, обошлось без пострадавших.

В челябинской ГИБДД предупреждают, что в горных районах региона из-за дождя и минусовых температур на дорогах возникла гололедица. Водителей призвали быть аккуратнее и не терять бдительности.

Обновлено в 11:40. Автоинспекторы сообщили, что движение для легкового транспорта в сторону Челябинска возобновлено.

Фото: кадры из видео УГИБДД по Челябинской области

