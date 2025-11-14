Шесть грузовиков столкнулись на обледеневшей трассе М-5
В Челябинской области временно закрыто движение по трассе М-5 "Урал" на отрезке с 1764-го по 1778-й километр. Причиной для введения ограничений стало массовое ДТП с участием шести грузовых машин, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла на 1774-м километре федеральной трассы между городами Златоустом и Миассом. К счастью, обошлось без пострадавших.
В челябинской ГИБДД предупреждают, что в горных районах региона из-за дождя и минусовых температур на дорогах возникла гололедица. Водителей призвали быть аккуратнее и не терять бдительности.
Обновлено в 11:40. Автоинспекторы сообщили, что движение для легкового транспорта в сторону Челябинска возобновлено.
Фото: кадры из видео УГИБДД по Челябинской области
Читайте нас в Telegram.