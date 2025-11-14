Массовая авария из шести фур парализовала трассу М-5 «Урал»

Столкнулись шесть грузовиков: на трассе М-5 «Урал» насмерть сбили водителя при замене колеса

Утром на федеральной трассе М-5 «Урал» произошло массовое ДТП с участием грузовиков. Из-за сложных погодных условий участок дороги между Златоустом и Миассом был полностью перекрыт для движения в обе стороны. Погиб водитель фуры, передает E1.RU | Новости Екатеринбурга.

По предварительной информации, причиной инцидента стал гололед. На скользкой дороге столкнулись шесть грузовых автомобилей. Очевидцы сообщают, что дорожное покрытие было покрыто чистым льдом.

В ходе цепочки аварий произошло трагическое происшествие. 60-летний водитель КАМАЗа наехал на 45-летнего мужчину, который в тот момент менял колесо у своей фуры прямо на проезжей части.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла около 6:30 утра. Спасти человека, получившего травмы в результате наезда, не удалось — он скончался на месте.

В настоящее время на месте работают аварийные комиссии и спецтехника. Движение по трассе будет восстановлено после полного завершения работ по ликвидации последствий ДТП.