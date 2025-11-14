На Урале в столкновении автобуса с фурой пострадали четверо детей

В Челябинской области выясняют обстоятельства ДТП на федеральной трассе М-5, где перевозивший детей автобус столкнулся с автовозом. По предварительным данным, к аварии привела сильная наледь на дороге.

"Сегодня на 1784-м километре автодороги М-5 произошло столкновение автобуса Setra с двигавшимся в попутном направлении автомобилем МАЗ с полуприцепом (автовозом), - сообщили в Госавтоинспекции региона. - Автобус осуществлял организованную перевозку группы детей из Челябинска на курорт "Солнечная долина" в Миассе. В салоне находился 51 ребенок. В результате происшествия четыре 14-летних пассажира были доставлены в медучреждение для осмотра".

По предварительным данным, причиной ДТП стали неблагоприятные дорожные условия и действия водителей. Не выбрав безопасную скорость, мужчина за рулем автовоза допустил занос полуприцепа, с которым и столкнулся автобус, водитель которого также не соблюдал дистанцию и скоростной режим. Для дальнейшей поездки детей на место ДТП прибыл подменный автобус.

Ранее в Госавтоинспекции предупредили о сложной обстановке на трассе М-5 в горнозаводской зоне между Миассом и Златоустом, где в условиях дождя и низких температур на дороге образовалась наледь.

Как уже писала "РГ", из-за массового столкновения фур сегодня было введено временное ограничение движения на участке с 1764 по 1778-й километры трассы. Сейчас там осуществляется реверсивное движение.