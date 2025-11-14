Четыре автомобиля столкнулись в Нижнем Новгороде

Сегодня утром, 14 ноября, на улице Белинского произошло массовое ДТП с участием четырёх автомобилей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.

По предварительной информации, 26-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем Renault под управлением 28-летней женщины. От удара автомобиль Renault отбросило на «Ладу», за рулем которой был 22-летний мужчина. Затем отечественная легковушка по инерции столкнулась с автомобилем Audi под управлением 34-летней женщины.

В результате аварии водитель автомобиля Volkswagen получил телесные повреждения и был осмотрен бригадой скорой помощи на месте.

Все автомобили двигались в попутном направлении. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

