В Сибири произошло жесткое столкновение Lada и Chery

В Тогучинском районе Новосибирской области трехлетний ребенок не выжил в ДТП с Lada и Chery. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«30-летний водитель «Лады» вылетел на встречку и врезался в китайский кроссовер. <…> Трое из «Черри», в том числе ребенок, в больнице», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части, машины получили повреждения. По информации канала, в результате произошедшего 29-летний пассажир и трехлетний ребенок, которые в момент удара находились в Lada, получили травмы, несовместимые с жизнью.

До этого в городе Чехов Московской области автомобиль Haval сбил школьника на пешеходном переходе. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как иномарка сбивает человека, который переход проезжую часть, соблюдая ПДД. От удара подросток отлетает на несколько метров, а автомобиль останавливается.

Ранее Mercedes с ростовчанином вспыхнул после столкновения со столбом.