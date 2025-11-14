Три человека погибли в фатальной аварии в Новосибирской области

Три человека погибли и еще трое пострадали в результате столкновения двух легковых авто в пятницу в Тогучинском районе Новосибирской области.

© Российская Газета

По информации регионального главка МВД, трагический дорожный инцидент произошел в четвертом часу дня на автодороге К19. По предварительным данным, мужчина 1985 года рождения за рулем "Лады Приоры" вылетел на встречку, где столкнулся с Cherry Tiggo.

В аварии погибли водитель отечественной машины и двое его пассажиров, мужчина 1982 года рождения и молодой человек 2002 года рождения. Водитель и двое пассажиров иномарки, включая несовершеннолетнего, были доставлены в больницу. О характере их травм и состоянии информации пока нет.

Проверку обстоятельств ЧП сейчас проводит прокуратура региона.