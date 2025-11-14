В Пермском крае микроавтобус врезался в грузовик, есть погибшие

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Пермском крае
Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на шоссе в Пермском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные экстренные службы.
Согласно предварительным данным, в результате столкновения погибло 6 человек, еще 15 пострадало. Кроме того, среди погибших есть один несовершеннолетний. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
«На 55-м км дороги Р-243 Кострома — Шарья-Киров-Пермь произошло столкновение грузового автомобиля и рейсового пассажирского микроавтобуса "ГАЗель Next"», — сообщает издание.
Как уточнил губернатор региона Дмитрий Махонин, часть пострадавших доставили в больницу города Кунгура, но несколько человек госпитализированы в медучреждение в Перми. Манохин также выразил свои соболезнования родным погибших
«Работает оперативный штаб. Часть пострадавших доставлены в Кунгурскую больницу, где проходят обследования. Еще несколько человек будут госпитализированы в краевую столицу», — написал он в Telegram-канале.
По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Об этом сообщили в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.
«Кунгурским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пермскому краю по факту ДТП, в результате которого имеются погибшие, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц)», — сообщили в СК.