В Пермском крае микроавтобус врезался в грузовик, есть погибшие

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на шоссе в Пермском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные экстренные службы.

Согласно предварительным данным, в результате столкновения погибло 6 человек, еще 15 пострадало. Кроме того, среди погибших есть один несовершеннолетний. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

«На 55-м км дороги Р-243 Кострома — Шарья-Киров-Пермь произошло столкновение грузового автомобиля и рейсового пассажирского микроавтобуса "ГАЗель Next"», — сообщает издание.

Как уточнил губернатор региона Дмитрий Махонин, часть пострадавших доставили в больницу города Кунгура, но несколько человек госпитализированы в медучреждение в Перми. Манохин также выразил свои соболезнования родным погибших

«Работает оперативный штаб. Часть пострадавших доставлены в Кунгурскую больницу, где проходят обследования. Еще несколько человек будут госпитализированы в краевую столицу», — написал он в Telegram-канале.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Об этом сообщили в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.