МИД России: пятеро россиян пострадали при аварии в Египте

МИД России заявил, что, по данным Генконсульства России в Хугаде, пять граждан России пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом и грузовым в Египте.

Авария произошла в районе города Порт-Галиб в 190 километрах от Хургады. Также в результате ДТП пострадали две женщины, имеющие азербайджанское гражданство. Водитель автобуса погиб, сказали в российском МИД.

Дипломатическое ведомство заявило, что угрозы жизни россиян нет. Все пострадавшие граждане РФ имеют туристические страховки.