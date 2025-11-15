Крупная авария с тремя грузовиками оборвала жизнь водителя

На территории Убинского района сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту смертельного ДТП с участием трех грузовых автомобилей. Авария произошла утром 15 ноября 2025 года. В результате происшествия большегрузы загорелись, передает региональная Госавтоинспекция.

© Московский Комсомолец

По предварительным данным, около 08:10 на трассе, ведущей из Омска в Новосибирск, водитель неустановленного грузовика КАМАЗ совершил выезд на полосу встречного движения. Там по касательной он столкнулся с грузовым автомобилем «Шахман» под управлением 30-летнего водителя, после чего произошло лобовое столкновение с фурой «Вольво», за рулем которой находился 46-летний мужчина.

От удара автомобили КАМАЗ и «Вольво» загорелись. Пожарным подразделениям МЧС потребовалось время, чтобы локализовать и полностью ликвидировать возгорание.

В результате данного инцидента один из водителей погиб на месте. Его личность в настоящее время устанавливается. Второй участник ДТП, управлявший автомобилем «Вольво», с травмами различной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время на месте происхождения работает следственно-оперативная группа. Сотрудники ГИБДД осматривают место ДТП и опрашивают свидетелей для установления всех обстоятельств случившегося.