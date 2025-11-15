Как избежать ДТП с дикими животными

Зимой на дорогах особенно опасно, но не только из-за гололёда и погоды. Ситуация осложняется и вероятностью встречи с дикими животными: лоси, кабаны, олени и даже медведи могут внезапно выскочить на трассу. Правильное поведение водителя и соблюдение скорости помогут избежать трагедий. Но что делать, если столкновение неизбежно? Также важно знать, какие штрафы грозят за наезд на диких животных — от мелких зверей до крупных хищников.

Какие дикие животные особенно активны зимой и представляют опасность для водителей

Зимой лоси выходят к дорогам в поисках корма и соли, которую используют для обработки трасс. Лось крупный, высоконогий, при столкновении удар приходится прямо в салон. Такие ДТП — одни из самых тяжёлых.

Кабаны тоже активно перемещаются в поисках пищи и часто выходят к обочинам, где находят остатки соли, зерна и мусор. Они двигаются неожиданно и рывками, поэтому водители часто не успевают среагировать.

Олени и косули зимой мигрируют стадами, пересекают дороги и могут выбегать резко и группами. Лисы и волки подходят ближе к населённым пунктам и трассам в поисках лёгкой добычи. Могут внезапно пересекать дорогу.

Зайцы и мелкие звери опасны прежде всего для мотоциклистов и на скользкой дороге. Водитель может потерять управление, пытаясь объехать животное.

Советы водителю при встрече с кабанами, лосями, волками или медведями на дороге

Как снизить риск столкновения

Зимой и в тёмное время суток вероятность появления диких животных на дороге резко растёт, особенно в лесистой местности. Чтобы уменьшить риск аварии, держите скорость в разумных пределах, внимательно следите за обочинами и обращайте внимание на дорожные знаки, предупреждающие о миграционных маршрутах. Чем медленнее вы едете, тем больше шансов вовремя заметить животное и успеть затормозить.

Помните, что даже при осторожном вождении ситуации бывают непредсказуемыми. Животное может выскочить на дорогу в последний момент.

Что делать, если столкновение неизбежно

Когда вы понимаете, что избежать ЧП уже не удастся, важно действовать правильно. Это поможет снизить последствия для всех.

1. Не пытайтесь резко объехать животное

Большинство тяжёлых аварий происходит не из-за удара по зверю, а из-за выезда на встречную полосу или в кювет. Сохраняйте направление движения и концентрируйтесь на контроле автомобиля.

2. Тормозите максимально сильно, но без паники

Резкое торможение поможет снизить силу удара. В момент столкновения отпустите педаль тормоза — так перед автомобиля поднимется выше и снизит риск того, что крупное животное окажется на капоте или пробьёт лобовое стекло.

3. Старайтесь превратить прямой удар в скользящий

Если расстояние позволяет, слегка поверните руль так, чтобы удар пришёлся по касательной — это уменьшит силу столкновения. Но не выкручивайте руль резко, занос может привести к куда более тяжёлым последствиям.

4. Не смотрите прямо на животное

Фокусируйтесь на той точке дороги, куда хотите направить машину. Человек инстинктивно тянет руль в сторону того, на что смотрит, — это может привести к ошибке.

5. Учтите особенности поведения зверя

Если зверь бежит поперёк дороги, направьте автомобиль в ту сторону, откуда он появляется. Так вы получите лишнюю долю секунды. Но с лосями этот приём почти не работает. Они часто внезапно меняют направление или замирают в свете фар.

6. Во время удара прижмитесь к дверной стойке

В зоне стойки кузов наиболее прочный. Это может снизить риск серьёзных травм при столкновении с крупным животным, особенно с лосем.

Что делать сразу после столкновения

После остановки действуйте спокойно и последовательно:

— включите аварийную сигнализацию и, если возможно, уберите автомобиль с проезжей части;

— проверьте состояние пассажиров. При необходимости окажите им первую помощь и помогите согреться — на фоне стресса организм хуже сохраняет тепло;

— обозначьте место аварии аварийным треугольником или фонарём;

— не подходите вплотную к животному. Даже раненый зверь может нанести серьёзные травмы;

— вызовите полицию. Протокол ДТП понадобится для оформления страховых выплат.

Не пытайтесь передвинуть животное самостоятельно.

Какие штрафы грозят водителю за ДТП с диким животным

Наезд на животное — это такое же ДТП, как и любое другое столкновение на дороге. Последствия могут быть разными: от повреждений машины до серьёзной опасности для людей, особенно если перед автомобилем вдруг окажется крупный зверь.

Если пострадало домашнее животное, отвечать придётся перед его владельцем. Если речь о диком звере, то перед государством. По закону животные, которые обитают на территории России, считаются государственной собственностью.

Покидать место происшествия после наезда на животное нельзя. За это предусмотрено наказание вплоть до лишения прав до полутора лет, могут назначить и административный арест до 15 суток.

Отдельной ответственности за сбитое животное в КоАП нет, но обязанность возместить вред всё равно возникает — она прописана в Гражданском кодексе. Владелец транспортного средства должен компенсировать ущерб, если он причинён источником повышенной опасности, то есть автомобилем.

Суммы установлены в Приложении 1 к приказу Минприроды России от 17.11.2017 №612. Размер компенсации зависит от того, какое животное погибло или пострадало:

— крот, водяная полёвка, хомяк, суслик — 100 рублей;

— волк, лисица, шакал, енотовидная собака и некоторые птицы — 200 рублей;

— горностай, ласка, белка, бурундук — 500 рублей;

— утка, рябчик, куропатка, голубь, лысуха — 600 рублей;

— песец, корсак, дикая кошка, норка, заяц, дикий кролик, гусь — 1 тыс. рублей;

— тетерев, фазан, улар — 2 тыс. рублей;

— сурок, бобёр, куница, глухарь — 6 тыс. рублей;

— барсук — 12 тыс. рублей;

— соболь, выдра, росомаха — 15 тыс. рублей;

— кабан, дикий северный олень — 30 тыс. рублей;

— косуля, муфлон, серна, рысь — 40 тыс. рублей.

За благородного оленя придётся заплатить около 70 тыс. рублей, а за медведя или пятнистого оленя — 60 тыс. рублей. Снежный баран может стоить водителю 100 тыс. рублей, а лось или овцебык — 80 тыс. рублей. Самый крупный штраф предусмотрен за смерть гибрида зубра с бизоном или домашним скотом — 180 тыс. рублей.

Трагические ДТП с дикими животными

На загородных дорогах столкновения с дикими животными не редкость. ДТП с лосем или кабаном может закончиться трагедией, а для мотоциклиста опасно даже небольшое зверьё. Часто после резкого манёвра машины вылетают в кювет. Точной статистики таких ДТП нет, ведь большинство водителей просто уезжают с места происшествия. По оценкам, ежегодно происходят десятки тысяч столкновений, но официально фиксируются примерно 500 аварий с крупными животными.

Осенью 2015-го на трассе Раздольное — Хасан в Приморском крае под колёсами автомобиля погиб знаменитый дальневосточный леопард Меамур — один из самых известных представителей редчайшего вида. Спустя год на этом же месте произошёл новый инцидент: автомобиль сбил самку леопарда, она выжила буквально чудом. Для популяции самой редкой крупной кошки на планете потеря даже одной особи — серьёзный удар.

Чтобы защитить редких хищников в Приморском крае, на трассе А-189 построили 560-метровый тоннель в месте традиционного перехода леопардов. После его открытия в 2016 году старая дорога была закрыта, и животные снова безопасно используют свои миграционные тропы. Это зафиксировали и фотоловушки.

Летом 2025 года в Тверской области в ДТП погибла обладательница титула «Вице-мисс Россия — 2017» и участница конкурса «Мисс Вселенная — 2017» Ксения Александрова. На трассе М-9 «Балтия» на дорогу выбежал лось. Машина, за рулём которой был её муж, столкнулась с животным. Лось пробил крышу автомобиля. Девушка была доставлена в НИИ Склифосовского, но спасти её не удалось. По словам отца Ксении, данный участок дороги опасен: после этой трагедии здесь случилось ещё два смертельных столкновения с животными.

В конце октября этого года на трассе Находка — Южно-Морской в районе Американского перевала грузовик столкнулся с белогрудым медведем. Животное неожиданно выбежало на дорогу, и водителю не удалось затормозить — медведь погиб на месте. Никто из людей не пострадал. По мнению экспертов, такие аварии типичны для осени, когда хищники активно ищут корм перед зимней спячкой.