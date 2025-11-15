Автобус врезался в опору железнодорожного моста в Челябинске

Водитель автобуса не справился с управлением и врезался в оперу железнодорожного моста в Челябинске. Пострадали несколько человек, среди них есть ребенок. Об этом сообщает управление СК РФ по Челябинской области.

© Соцсети

ДТП произошло в субботу, 15 ноября.

«В вечернее время водитель автобуса не справился с управлением, наехал на препятствие и врезался в опору моста, расположенного на улице Рождественского в городе Челябинске», — говорится в сообщении следователей.

В итоге, по данным управления СКР, пострадали семь пассажиров, в том числе несовершеннолетний.

По данным челябинских медиков, госпитализированы 12 человек, из них 1 ребёнок.

«Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, остальные стабильны», — сказано в сообщении. https://t.me/s/minzdravstvuite

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

На опубликованных фото видно, что автобус врезался в опору правой передней частью (дальней от водителя). Она сильно искорежена. На место прибыли несколько машин скорой и спасателей.