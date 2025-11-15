В Махачкале произошло ДТП с семью автомобилями

Две легковушки столкнулись в Махачкале, от удара оба транспортных средства отбросило на пять автомобилей, припаркованных вдоль дороги. Один человек пострадал, сообщается в телеграм-канале МВД по Дагестану.

"ДТП произошло на проспекте Гамидова. Предварительно, водитель Toyota Land Cruiser Prado столкнулся с KIA Rio, который выезжал задним ходом с парковочного места. От удара оба транспортных средства отбросило на пять автомобилей, припаркованных вдоль проезжей части", - говорится в сообщении.

Водитель KIA с различными травмами доставлен в больницу.

Водитель Toyota скрылся с места аварии, его ищут сотрудники полиции, отметили в ведомстве.