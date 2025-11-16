В Белгородской области в ДТП погибли два человека

Автобус с рабочими столкнулся с грузовиком в районе села Малобыково Белгородской области.

© Официальный Telegram-канал Госавтоинспекции Белгородской области

Два человека погибли, пострадали, по предварительным данным, еще шестеро, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

"Водитель и один из пассажиров автобуса от полученных травм скончались на месте происшествия. Предварительно, еще шесть пассажиров автобуса для обследования доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы региональной Госавтоинспекции, ДТП с участием автобуса Mercedes-Benz Sprinter, перевозившего рабочих, и груженного зерном грузового автомобиля DAF произошло около 07:15 мск на 153-м км федеральной автодороги Белгород - М4 "Дон" в районе села Малобыково Красногвардейского района. По предварительным данным, при встречном разъезде водители не справились с управлением, в результате оба транспортных средства съехали с дороги, после чего автобус наехал на деревья, а грузовой автомобиль опрокинулся.