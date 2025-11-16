27-летняя россиянка находится на ИВЛ после серьезного ДТП в Таиланде

Российская туристка находится в критическом состоянии после серьёзного дорожного происшествия в Таиланде. Инцидент произошёл 14 ноября в Паттайе, где 27-летняя Ксения из Иркутска управляла мотоциклом Kawasaki-125.

По предварительной информации, девушка пыталась избежать столкновения с передвижной тележкой для продажи еды и в результате врезалась в дорожный бордюр. От резкого удара она потеряла управление и упала на проезжую часть, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В результате аварии россиянка получила множественные тяжёлые травмы, включая переломы рук, лицевых костей и закрытую черепно-мозговую травму. В настоящее время она подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Установлено, что на момент ДТП у девушки отсутствовала необходимая страховка для управления транспортным средством. На лечение потребуется около 250 тысяч рублей. Рассматривается возможность перевода пациентки в другую медицинское учреждение.

