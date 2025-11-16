Россиянка в Таиланде попала в аварию и находится в тяжёлом состоянии

В Паттайе 14 ноября произошла серьёзная авария с участием россиянки. По данным SHOT, 27-летняя Ксения из Иркутска ехала на мотоцикле Kawasaki-125 и пыталась уйти от столкновения с тележкой, где продавалась еда. В результате манёвра она влетела в бордюр и упала на землю от сильного удара.

© Московский Комсомолец

Россиянку экстренно госпитализировали. Врачи зафиксировали у неё множественные переломы костей, рук, лицевых костей и закрытую черепно-мозговую травму.

«Сейчас Ксения в тяжёлом состоянии, ей необходима постоянная вентиляция лёгких», — сообщили медики.

Выяснилось, что на момент ДТП девушка ехала без страховки. На лечение уже требуется около 250 тысяч рублей. В ближайшее время её могут перевести в другую больницу для продолжения терапии.