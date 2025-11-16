Россиянка серьезно пострадала в результате ДТП в Паттайе

Тайские врачи подключили россиянку к ИВЛ после ДТП в Паттайе. Об этом в субботу, 15 ноября, сообщили в ThePattayaNews.

© Вечерняя Москва

Инцидент произошел 14 ноября, тогда девушка ехала по острову на мотоцикле Kawasaki-125. В определенный момент перед ней возникла тележка с едой, она попыталась от нее увернуться и столкнулась с бордюром.

От сильного удара она сразу упала на землю. Врачи зафиксировали у россиянки переломы костей, рук, лицевых костей и закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас девушке необходима постоянная вентиляция легких.

Кроме того, в больнице выяснилось, что у нее нет страховки. Сейчас на ее лечение требуется около 250 тысяч рублей, уточнили в издании.

11 ноября туристический автобус с россиянами на борту столкнулся с грузовиком в Египте — в результате аварии пострадали 27 граждан России.

1 апреля в Таиланде произошла еще одна смертельная авария при участии россиянина — он, будучи водителем мотоцикла, на огромной скорости столкнулся со столбом.

До этого в Москве мотоцикл протаранил автомобиль марки Mercedes на 104-м километре МКАД в районе развязки с Щелковским шоссе.