ДТП произошло на внешней стороне 76-го километра МКАД

Авария произошла на внешней стороне 76-го километра МКАД в районе Ленинградского шоссе. Об этом в воскресенье, 16 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

© Вечерняя Москва

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — добавили в Telegram-канал ведомства.

Наблюдается затруднение дорожного движения на 2,5 километра. Рекомендуется выбирать пути объезда ДТП.

15 ноября на Калужском шоссе в Троицке произошла авария с участием легкового автомобиля Volkswagen. В результате столкновения машина врезалась в столб.