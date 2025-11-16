Под Калининградом водитель врезался в придорожное дерево, погибли два человека

В Гусевском районе 34-летний водитель легковушки не справился с управлением и врезался в дерево. Двое пассажиров, находившихся в момент аварии в автомобили, погибли на месте.

О происшествии рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. По предварительным данным, водитель двигался из поселка Дубрава в сторону города Гусева.

На этом участке дороги есть неприятный и весьма опасный изгиб. Если не соблюдать скоростной режим, то можно легко не вписаться в поворот. Это как раз и произошло с водителем "Фольксвагена".

Удар оказался настолько сильным, что придорожное дерево буквально смяло автомобиль, не оставив двум 50-летним пассажирам ни малейшего шанса - они погибли до приезда бригады скорой помощи.

Водитель выжил. После того, как спасатели извлекли его из искореженной машины, мужчину госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП.