Под Орлом в ДТП погибли три человека

В Глазуновском районе Орловской области три человека погибли, несовершеннолетняя девушка госпитализирована после столкновения Opel Astra с остановкой общественного транспорта на трассе Глазуновка - Долгое.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД региона.

"В результате ДТП водитель скончался в карете скорой помощи, пассажиры (девушки 2005 и 2003 годов рождения) погибли на месте ДТП, пассажир, девушка 2011 года рождения, госпитализирована", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, авария произошла около 00:50 мск на дороге Глазуновка - Малоархангельск - Колпна - Долгое. Сообщается, что водитель 2002 года рождения двигался на автомобиле Opel Astra в сторону Глазуновки. В районе 5-го км мужчина допустил съезд с дороги, после чего машина столкнулась с остановкой общественного транспорта.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.