В Петербурге из-за опрокинувшегося грузовика перекрыли трассу А-121

Водитель грузовика сбил опору автоматизированной системы управления дорожным движением на трассе А-121 "Сортавала", забыв опустить кузов. Пострадавших нет, сообщает территориальный ситуационный центр ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В 7:49 утра на 71-м км федеральной автомобильной дороги общего пользования А-121 "Сортавала" в направлении Приозерска произошло опрокидывание грузового транспортного средства.

"Пострадавших нет", - отметили в территориальном ситуационном центре ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Движение на участке полностью перекрыто в обе стороны. На месте работают специалисты дорожных и специальных служб. Точных сроков устранения последствий аварии пока не называется.