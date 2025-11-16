Под Ростовом подросток за рулем авто попал в ДТП и погиб

В результате аварии на железнодорожном переезде в Ростовской области погиб несовершеннолетний водитель внедорожника. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

ДТП произошло днем 16 ноября на автодороге Волгоград - Каменск-Шахтинский. Парень 2009 года рождения решил прокатиться на родительском Haval F7. Он попытался проскочить железнодорожный переезд на красный сигнал светофора, но врезался в автоматический барьер.

После столкновения с препятствием машина съехала с дороги, перевернулась и загорелась. Юный водитель погиб на месте.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. В полиции напомнили родителям, что нельзя оставлять ключи от машины в свободном доступе детей и разрешать им садиться за руль без прав.