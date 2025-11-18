В Самаре иномарка сбила 41-летнюю женщину на зебре

39-летний мужчина на автомобиле LADA Kalina двигался по ул. Физкультурной и на перекрестке с ул. Севастопольской сбил 41-летнюю женщину, которая переходила дорогу по зебре. Пешехода госпитализировали. Водитель отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

© СОВА

А на Ново-Садовой у Третьяковской галереи трамвай насмерть сбил пешехода.

В Кинель-Черкасском районе пьяная 43-летняя женщина за рулем Ford Focus ехала по ул. Чапаевской и у дома № 65д сбила 17-летнюю девушку, которая шла по правому краю проезжей части. Медики осмотрели пешехода и назначили амбулаторное лечение.

Всего за прошедшие сутки в регионе произошло 11 ДТП, в которых пострадали 13 человек, один — погиб. Инспекторы выявили 361 нарушение ПДД, в том числе 7 случаев неправильной перевозки детей и 20 фактов нетрезвого вождения.