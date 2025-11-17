Подростки на питбайке пострадали в ДТП с иномаркой в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. 14 ноября в Ижевске два подростка получили травмы в столкновении питбайка с автомобилем «Рено Дастер». Об этом сообщают в Госавтоинспекции Удмуртии.

Около 21:00 на нерегулируемом перекрестке у дома № 36 по улице 50 лет ВЛКСМ водитель «Дастера» при повороте налево не уступил дорогу питбайку «Кайо», который в этот момент двигался прямо. За рулем мототранспорта находился 15-летний подросток и 14-летний пассажир без защитного шлема.

В результате столкновения оба несовершеннолетних получили травмы. Медики скорой помощи доставили их в больницу. По факту аварии проводится проверка.