Оползень накрыл пассажирский автобус во Вьетнаме

Страшная трагедия произошла во Вьетнаме. Оползень накрыл пассажирский автобус на опасном горном перевале, в результате чего шесть человек погибли и ещё 19 получили ранения. Обстоятельства происшествия действительно ужасают. Причиной трагедии стала погода, которая будет только ухудшаться на текущей неделе.

Государственные СМИ Вьетнама сообщили, что земля и камни обрушились на автобус поздно вечером в воскресенье, когда он проезжал через перевал Кхань Ле в центральном нагорье. Извилистый 33-километровый участок, вырубленный в крутых горных склонах, живописен и популярен среди туристов, но в сезон дождей подвержен оползням.

Оползень смял переднюю часть автобуса, в результате чего многие пассажиры оказались в ловушке. Спасатели в течение нескольких часов пытались добраться до места происшествия, но сильный дождь, спровоцировавший оползни по обе стороны перевала, перекрыл доступ к месту трагедии. Спасательные команды смогли добраться до автобуса только после полуночи, сообщают государственные СМИ.

Автобус, перевозивший 32 человека из финансовой столицы Вьетнама Хошимина, направлялся из Далата на центральном нагорье Вьетнама в прибрежный город Нячанг.

Пострадавшие пассажиры были доставлены в ближайшую больницу. Государственные СМИ сообщили, что тела двух погибших всё ещё находятся под завалами, поскольку труднопроходимая местность затрудняет проведение работ по разбору завалов.

Проливные дожди обрушиваются на центральный Вьетнам, который ранее уже и так сильно пострадал от тайфуна «Калмаеги». Ожидается, что в течение среды в некоторых районах центрального Вьетнама количество осадков достигнет 30-60 сантиметров, а в некоторых районах, вероятно, превысит 85 сантиметров.

Сильнейшие дожди вызвали наводнения и оползни в горных районах города Хюэ в воскресенье, заблокировав крупное шоссе, ведущее с севера на юг Вьетнама, и отрезав несколько деревень.

Вьетнам является одной из стран, наиболее подверженных наводнениям в мире, почти половина его населения проживает в районах повышенного риска. Учёные предупреждают, что потепление климата усиливает штормы и осадки в Юго-Восточной Азии, что делает наводнения и оползни всё более разрушительными и частыми.