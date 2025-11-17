Легковушка влетела в большегруз с прицепом на трассе под Туапсе

Смертельное ДТП произошло в Туапсинском районе в ночь на 17 ноября. На место выехала бригада региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась рано утром, около 02:40, на федеральной трассе М-4 «Дон» недалеко от села Молдавановка. По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением, не выбрав безопасную для условий скорость движения. В результате автомобиль занесло и выбросило на полосу встречного движения. Легковушка лоб в лоб влетела в грузовик «МАН» с полуприцепом.

«В ДТП погиб водитель и три пассажира «ВАЗ», один пассажир с травмами доставлен в больницу»,

— сообщил начальник Госавтоинспекции ОМВД России по Туапсинскому району Сергей Камбулов.

Обстоятельства смертельного ДТВ выясняются, уточнили в пресс-службе ведомства.

