Пассажир такси пострадал в ДТП на мосту в Нижнем Новгороде

Таксист врезался в бетонные ограждения на Борском мосту в Нижнем Новгороде, в результате чего пострадал его пассажир. Об инциденте сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария случилась сегодня, 17 ноября. 54-летний таксист за рулем автомобиля Lada Granta не справился с управлением на Борском мосту и врезался в бетонные ограждения. В результате пострадал 43-летний пассажир такси. Обстоятельства ДТП выясняются.

