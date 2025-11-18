В Чертаново полицейский автомобиль застрял на трамвайных путях

В московском районе Чертаново полицейский автомобиль застрял на трамвайных путях. Об этом сообщает «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».
Судя по видео, патрульный автомобиль Ford Focus пытался переехать трамвайные пути, но застрял. Для того, чтобы вытащить машину, пришлось задействовать трактор.
Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» утром 18 ноября сообщал о застрявшем автомобиле.
«На Чертановской улице (в районе остановки «Чертановская улица, 28») из-за автомобиля, застрявшего на путях, задерживаются трамваи № 1 и 16. Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей», — говорилось в сообщении.
Позже движение трамваев было восстановлено.
О том, получил ли автомобиль какие-либо повреждения, не сообщается.
