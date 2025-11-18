Массовое ДТП произошло в Петропавловске-Камчатском из-за гололеда

© Московский Комсомолец

На одной из ключевых улиц Петропавловска-Камчатского сегодня произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Инцидент случился на спуске по Океанской, где из-за сложных погодных условий образовался опасный гололёд. Это и стало основной причиной череды столкновений.

По информации Telegram-канала Amur Mash, в результате сложной дорожной обстановки повреждения получили шесть автомобилей. Участок дороги на время превратился в настоящую полосу препятствий, где транспортные средства не смогли сохранить управление. Машины скатывались по склону и таранили друг друга.

При этом местные жители и очевидцы происшествия отмечают полное отсутствие коммунальных служб на месте событий. В то время как водители были вынуждены участвовать в вынужденном «дорожном боулинге», работники, ответственные за обработку дорог, так и не появились.

Сложившаяся ситуация вызывает у местных жителей серьёзные вопросы к работе городских коммунальных служб. Их оперативное реагирование на гололёд оказалось крайне низким, что и привело к созданию аварийной обстановки на одном из оживлённых спусков города.

На данный момент обстоятельства происшествия уточняются. Водителям рекомендуется быть предельно внимательными на данном участке дороги и выбирать альтернативные маршруты при возможности.