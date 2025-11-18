В Волгоградской области водитель Kia врезался в грузовик

Трагедия произошла в Дубовском районе.

© Волгоградская правда

Как сообщает ГУ МВД по Волгоградской области, возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 16 ноября на 626 км федеральной автодороги «Сызрань - Саратов – Волгоград».

По предварительным данным, в 04.40 водитель автомобиля «Киа Рио» не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в грузовик «Мерседес-Бенц Актрос» с полуприцепом, что привело к возгоранию обеих машин. К сожалению, водитель и двое пассажиров легковушки скончались до прибытия скорой помощи. В настоящее время проводится расследование обстоятельств происшествия.