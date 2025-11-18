На Урале электричка врезалась в мусоровоз

На Южном Урале днем 18 ноября электричка, курсирующая между Екатеринбургом и Челябинском, столкнулась с мусоровозом. В обстоятельствах произошедшего разбирается Челябинская транспортная прокуратура.

© 1РегУралинформбюро

"Предварительно установлено, что в 12:30 по местному времени на 214-м километре (пикет 5, перегон Есаульская – Ишалино) совершено столкновение пригородного поезда № 7006 с грузовым автомобилем", – сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

От удара грузовик опрокинулся на бок, пишет телеграм-канал "Агентство чрезвычайных новостей".

Судя по фотографиям в паблике, повреждения получили локомотив и вагоны пассажирского состава.

Очевидцы рассказали, что один человек погиб.

Официальной информации о пострадавших пока нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

