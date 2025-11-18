Число пострадавших в ДТП на переезде в Челябинской области выросло до двух

Число пострадавших в ДТП на железнодорожном переезде под Челябинском увеличилось. В правительстве региона сообщили о двух госпитализированных.

© Российская Газета

"Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое, диагноз второго уточняется, пациент находится на дообследовании. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - отметили в правительстве региона.

Как уже писала "РГ", авария произошла сегодня в 12.15 по местному времени. Грузовик выехал на пути перед близко идущей электричкой, следовавшей из Екатеринбурга в Челябинск. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

От удара автомобиль перевернулся, кабина электровоза сильно помята, кроме того, вылетели стекла в нескольких вагонах. В кабине грузовика находились два человека. О пострадавших пассажирах пока ничего не сообщается.