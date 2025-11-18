В российском регионе рейсовый автобус съехал в кювет

В Карелии автобус съехал в кювет, пострадали двое взрослых и ребенок

В Лоухском районе Карелии рейсовый автобус съехал в кювет, в результате пострадали двое взрослых и ребенок, проинформировало региональное СУ СК РФ. По факту ДТП организована проверка.

18 ноября утром на подъезде к пгт Чупа (Лоухский район) произошел съезд рейсового автобуса в кювет. В результате ДТП травмы получили мужчина 1965 г. р., женщина 1987 г. р. и ребенок 2019 г. р. Все пострадавшие госпитализированы.

Следователями Беломорского межрайонного следственного отдела по факту ДТП организована проверка.