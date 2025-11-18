Три человека погибли в массовом ДТП в Карелии

В Карелии на дороге А-121 в Лахденпохском районе произошла массовая авария с участием четырех машин. Погибли три человека.

По предварительным данным Госавтоинспекции республики, водитель большегруза с прицепом допустил занос и столкнулся с встречным бензовозом. После этого его прицеп задел легковой автомобиль, который двигался за бензовозом. В стоящие автомобили въехал водитель еще одной легковой машины.

В результате ЧП погибли водитель большегруза, водитель и пассажир легковушки. Водитель бензовоза травмирован.

На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб. Полиция проводит проверку. Установление всех обстоятельств и устранение последствий аварии находятся на контроле прокуратуры.