Уснувшая девушка выпала из машины во время дрифта в Башкирии

В городе Октябрьском на западе Башкирии 19-летняя студентка, уснувшая в машине, выпала из «Жигулей» во время дрифта. Об этом сообщает Ufa1.ru.

По данным МВД Башкирии, девушка является студенткой колледжа в соседнем городе Туймазы. В Октябрьский она приехала с друзьями и уже находилась в состоянии алкогольного опьянения. Затем она познакомилась с двумя молодыми людьми, которые предложили ей прокатиться на их автомобиле.

«Во время поездки студентка уснула в салоне машины. При повороте пассажирская дверь открылась, из-за чего девушка выпала на проезжую часть», — рассказали в пресс-службе МВД.

Личности молодых людей, которые находились в машине, установлены, ими оказались парни 19 и 21 года. В отношении второго составили административный протокол за управление машиной без номеров и водительского удостоверения. Пострадавшая в полицию с жалобами не обращалась.