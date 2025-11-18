На юге Москвы в ДТП пострадал человек

Легковой автомобиль и машина скорой помощи столкнулись на Чертановской улице на юге Москвы, в результате пострадал пешеход, которого задело одно из столкнувшихся транспортных средств.

Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"На Чертановской улице столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и машина скорой помощи, в результате одна из машин задела пешехода, он пострадал", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что, предварительно, в результате столкновения двух транспортных средств пострадал пешеход, не уточнив подробности.