14-летняя девочка пострадала в ДТП на перекрестке в Нижнем Новгороде

Подросток пострадал в результате ДТП в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД России по региону.

Авария произошла 18 ноября, около 19:15. В районе дома № 15А по проспекту Кораблестроителей 49-летний мужчина, управляя Kia, сбил 14-летнюю девочку. Несовершеннолетняя получила ушибы. От госпитализации она отказалась.

Проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, что неизвестный водитель скрылся после другого ДТП в Нижнем Новгороде, где пострадала пожилая женщина.

