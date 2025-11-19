В Волгоградской области 19-летняя водитель сбила велосипедистку

У пьяной девушки не было водительского удостоверения.

Как сообщает ГУ МВД по Волгоградской области, в Еланском районе 18 ноября 2025 года в 04.55 19-летняя девушка, не имеющая прав и находившаяся под воздействием алкоголя, управляя автомобилем ВАЗ-2109, выехала на полосу встречного движения и сбила 42-летнюю женщину, которая передвигалась на велосипеде во встречном направлении.

Велосипедистка скончалась на месте до прибытия скорой помощи. После инцидента виновница скрылась, но была задержана полицией. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ, автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку.