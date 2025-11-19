Россиянин сжег собственную машину после ДТП

Омич без прав уничтожил свою машину после столкновения с "газелью"

В Омске произошел необычный инцидент, связанный с ДТП. Местный житель, попав в аварию, принял радикальное решение относительно своего транспортного средства.

Согласно официальной информации пресс-службы УМВД по региону, мужчина за рулем «Субару Форестер» столкнулся с «газелью». Иномарку вынесло на трамвайные рельсы, после чего он вместе с пассажиркой скрылся с места происшествия.

Спустя некоторое время нарушитель неожиданно вернулся к месту аварии, уже с друзьями. Он забрал ценные вещи из салона, а затем стал бить кирпичом по кузову. После этого нарушитель облили автомобиль ГСМ и поджег его.

Как позднее пояснил сам 21-летний омич, причиной его побега стало отсутствие водительского удостоверения. А к поджогу автомобиля его подтолкнуло осознание, что после аварии машина непригодна для дальнейшего использования. На парня открыли 6 административных протоколов. Идет проверка.