В Краснодаре в ДТП погибли три человека, сгорели два автомобиля

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным концом произошло вчера, 18 ноября, на Ростовском шоссе в краевой столице. В ДТП участвовали три автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Пока еще неустановленный водитель BMW ехал со стороны улицы Солнечной по направлению к улице Зиповской. Его автомобиль занесло и выбросило на встречную полосу.

"Там он столкнулся с Lada Granta. Иномарка продолжила движение и столкнулась с легковым Volkswagen", - рассказал замначальника ОГИБДД УМВД России по Краснодару Виталий Савин.

Автомобили BMW и Volkswagen загорелись. В ДТП погиб неустановленный водитель BMW, а также водитель и пассажир Volkswagen.