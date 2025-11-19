Очевидцы крупного ДТП в Краснодаре пытались спасти пострадавших

Очевидцы крупной аварии в Краснодаре пытались спасти девушку-водителя, которую зажало в загоревшейся машине.

© Российская Газета

Как уже писала "РГ", ДТП произошло на Ростовском шоссе. Водитель BMW, ехавший по Солнечной улице, потерял управление, иномарку вынесло на встречную полосу. BMW влетел в лоб Lada Granta и Volkswagen Jetta. Автомобили после удара загорелись.

Девушка-водитель Jetta, которая ехала с ребенком, после аварии подавала признаки жизни, рассказали "РГ" очевидцы трагедии. Проезжавшие водители останавливались, чтобы помочь.

"Женщина за рулем еще жива была. Ребята пытались сдвинуть машину тросом", - рассказывает один из очевидцев.

Люди пытались тушить машину с девушкой своими огнетушителями, но близко к авто подойти не удавалось. К сожалению, пострадавшую не удалось спасти. Всего в этой аварии погибли три человека.