гаи: Часовая пробка образовалась на трассе Р-255 «Сибирь» из-за полыхающей фуры

На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в районе 895-го километра образовалась масштабная часовая пробка. Причиной затора стало возгорание грузового автомобиля MAN, следовавшего из Канска в Красноярск. Инцидент произошёл в районе поворота на село Тертеж, где фура полностью охвачена огнём, сообщает ГАИ Красноярского края.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Водитель смог безопасно покинуть транспортное средство до момента полного распространения пламени. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и обеспечения безопасности на месте работают сотрудники экстренных служб.

Для минимизации проблем с движением на участке трассы организовано реверсивное движение. Автомобилисты направляются по свободным полосам встречного направления под контролем регулировщиков. Тем не менее, протяжённость затора продолжает увеличиваться, достигая нескольких километров.

Специалисты рекомендуют водителям выбирать альтернативные маршруты или быть готовыми к значительным временным затратам при проезде данного участка. Полное восстановление движения ожидается после ликвидации возгорания и эвакуации сгоревшего автомобиля с проезжей части.