В Тольятти пенсионер на иномарке сбил пешехода

Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, в Тольятти 19 ноября в 7:20 произошло ДТП.

По предварительной информации, 75-летний пенсионер на Chevrolet Lanos ехал по улице Борковской от улицы Северной в направлении Южного шоссе. В районе дома № 10 автолюбитель сбил пешехода. Пострадавшим оказался 62-летний мужчина, который пересекал проезжую часть вне зоны перехода.

Из-за сильного удара он получил травмы, его госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Днем ранее в Самаре парень на Nissan Qashqai сбил 10-летнего мальчика.